الأمم المتحدة: أزمة الغذاء تتفاقم في السودان

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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طلبت الأمم المتحدة، أول من أمس، تمويلاً عاجلاً بأكثر عن 75 مليون دولار، لمواجهة الأزمة الغذائية في السودان، حيث يعاني أكثر من 17 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» في بيان من «تصاعد أزمة الغذاء في السودان، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وجماعية، لتجنّب كارثة إنسانية وشيكة».

ووفقاً لتوقعات «فاو»، يواجه 17.7 مليون سوداني (37 % من السكان)، مستوى مرتفعاً من انعدام الأمن الغذائي بين أكتوبر الماضي، وفبراير المقبل.

وألمحت «فاو» في بيانها، إلى أن «النزاع وتصاعد العنف يؤجّجان الأزمة الإنسانية، ويؤديان إلى تدهور الأمن الغذائي للسكان في العديد من المناطق الحضرية، والشبه الحضرية، والريفية»، موضحة أن المناطق الأكثر تضرراً كانت دارفور، وكردفان، والخرطوم.

وقال ممثل وكالة الأمم المتحدة في السودان، هونغ جي يانغ: «إن الحاجة الملحّة واضحة، والتزامنا لا يتزعزع، لكن المستقبل يتطلب المزيد من التمويل حتى نتمكن من مواصلة دعمنا الحيوي».

لذلك، تطلب «فاو»، بشكل عاجل، 75.4 مليون دولار، من أجل تحسين الإنتاج الزراعي المحلي. وبين يوليو، وسبتمبر الماضيين، ساعدت «فاو» أكثر من مليون أسرة زراعية (5 ملايين سوداني)، لاسيما من خلال توزيع بذور، وفقاً للبيان.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يدور نزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 12 ألف شخص وفق تقديرات مشروع بيانات النزاعات والحوادث المسلحة، بينما تقول الأمم المتحدة إن حوالي 6.8 ملايين سوداني أجبروا على الفرار من منازلهم.

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