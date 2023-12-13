رغم الانتقادات الأمريكية.. إسرائيل تمضي قدماً في هجومها على غزة

المصدر: أ ب

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تمضي إسرائيل قدماً في هجومها الجوي والبري يوم الأربعاء على غزة، ما أثار غضباً دولياً وانتقادات نادرة من الولايات المتحدة بعد مقتل آلاف المدنيين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، في إظهار قوي للدعم العالمي لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، لكنها مقياس مهم للرأي العام العالمي.

وقبل ساعات قليلة من التصويت، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مقتل أكثر من 18400 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، والتي لا تفصل بين وفيات المدنيين والمقاتلين.

وتقول إسرائيل إن 113 من جنودها قتلوا في هجومها البري بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

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