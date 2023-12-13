دونالد توسك يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء بولندا

المصدر: أ ب

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أدى رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح الأربعاء في مراسم أدى فيها كل من وزرائه القسم أيضا.

وأقيمت مراسم أداء اليمين للحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي في القصر الرئاسي في وارسو، في الخطوة الأخيرة في عملية انتقال السلطة التي جرت هذا الأسبوع، تمثل نهاية ثماني سنوات مضطربة من حكم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ.

يأتي هذا التغيير الحكومي في أعقاب الانتخابات الوطنية التي أجريت في 15 أكتوبرتشرين اول وفازت بها مجموعة من الأحزاب خاضت الانتخابات على قوائم منفصلة وتعهدت بالعمل معا تحت قيادة توسك لاستعادة المعايير الديمقراطية التي تآكلت في ظل حكم حزب القانون والعدالة، وإصلاح التحالفات مع اوروبا التي شهدت توترات.

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