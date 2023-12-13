حدث وتاريخ.. 13 ديسمبر 2011 رفع علم دولة فلسطين داخل مقر منظمة «يونيسكو» في باريس، بعد قبولها عضواً كاملاً في المنظمة. 2004 وضع الديكتاتور التشيلي السابق الجنرال أوغيستو بينوشيه قيد الحبس المنزلي بعد رفع قضية ضده. 1996 انتخاب الدبلوماسي الغاني كوفي عنان أميناً عاماً للأمم المتحدة خلفاً لبطرس بطرس غالي. 1920 تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي بهدف تسوية النزاعات الدولية. صورة التاريخ: 13 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App