الجيش الأوكراني يعلن إسقاط ثمانية صواريخ روسية تتجه نحو كييف

المصدر: ا ف ب

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أعلن الجيش الأوكراني إسقاط ثمانية صواريخ روسية كانت متجهة نحو كييف فجر اليوم الاثنين، فيما أبلغت السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام "وفق المعلومات الأولية، حوالي الساعة 04,00 (02,00 ت غ)" بدأت روسيا "هجوما صاروخيا على منطقة كييف".

وأضافت "في المجمل، دمر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة". من جهتها ذكرت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام أن أشخاصا أصيبوا في منطقة دارنيتسكي.

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