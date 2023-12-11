للمرة الأولى.. روسيا تقصف أوكرانيا بـ«التمساح»

المصدر: موسكو، لندن - د.ب.أ

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أدخلت روسيا، للمرة الأولى، أمس، مروحيات «التمساح»، في شن هجمات ضد أهداف أوكرانية في محور دونيتسك، في وقت أعلن الجيش الروسي إحباطه هجوماً أوكرانياً قرب نوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشاركة مروحيات محدثة من طراز «كا 52 إم»، المعروفة بـ«التمساح»، للمرة الأولى في الحرب، وقيامها بشن هجمات على مواقع أوكرانية في محور دونيتسك.

وذكرت «الدفاع الروسية»، في بيان، «نفذت أطقم مروحيات «كا 52 إم» هجوماً باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل (الأوكرانيين) والقوة البشرية على محور دونيتسك»، بحسب ما أوردت «سبوتنيك».

مهام قتالية

وأضافت الوزارة إن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الهجمات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.

في الغضون، قال المتحدث باسم مجموعة «الشرق» القتالية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، أوليغ تشيخوف، لـ«تاس»، إن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوماً ومحاولة تناوب «للواء الميكانيكي 59» الأوكراني قرب نوفودونتسكوي في دونيتسك.

وأضاف تشيخوف «نواصل تنفيذ مهامنا في اتجاه جنوب دونيتسك»، وتابع: «أصابت نيران المدفعية موقع انتشار مؤقتاً «للواء الميكانيكي 58»، قرب أوروزاينووي، وموقع انتشار مؤقت «للواء الدفاع الإقليمي 118» قرب ماكاروفكا». وأكد: «بلغت خسائر (الأوكرانيين) نحو 80 مسلحاً، ومركبتين».

خسائر أوكرانيا

إلى ذلك، أكدت «الدفاع الروسية»، أن قواتها كبدت نظيرتها الأوكرانية خسائر بنحو 60 جندياً، وأسرت جنديين، في منطقة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان: «في اتجاه خيرسون، تكبدت أوكرانيا خسائر بلغت 40 جندياً، و3 مركبات، جرّاء الأضرار الناجمة عن القوة النارية المشتركة».

وأضافت: «ألحق الجيش الروسي، بدعم من المدفعية والطيران، أضراراً في جانب (الأوكرانيين) في منطقة خيرسون قرب مستوطنة جافريلوفكا».

وتابعت أن «خسائر (الأوكرانيين) بلغت نحو 60 جندياً، ومركبتين، ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز «فوزديكا»، فضلاً عن استسلام جنديين أوكرانيين».

فيما أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الجوية الروسية شنّت مساء الخميس الماضي، موجة كبيرة من الغارات باتجاه كييف، ووسط أوكرانيا، باستخدام أسطولها من القاذفات الثقيلة.

تقييم استخباراتي

جاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على «إكس»، أنه من المرجح جداً أن تكون الطائرات من طراز (Tu-95 BEAR H)، أطلقت ما لا يقل عن 16 صاروخاً من طراز «كروز»، من الجو من منطقة عملياتها النموذجية فوق بحر قزوين.

وقدّر التقييم البريطاني أن يكون ذلك مجرد البداية لحملة أكثر تنسيقاً من الجانب الروسي، تهدف إلى إضعاف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني اعترض غالبية هذه الصواريخ بنجاح.

يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر تحديثاً يومياً بشأن الحرب، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

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