رئيس وزراء اليابان يعتزم عزل وزير من حكومته على خلفية فضيحة فساد

المصدر: د ب ا

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يعتزم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إقالة وزير آخر من حكومته ونحو ثلاثة مسؤولين بالحزب الحاكم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اساهي اليابانية، في ظل فضيحة فساد تهدد حكومته.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن من بين الوزراء الذين سوف يتم تغييرهم وزير التجارة ياسوتوشي نيشيورا، الذي ساعد في تعزيز خطط اليابان لاستعادة وضعها كمصنعة للرقائق من الطراز الأول. كما سوف يتم تغيير مسؤولين بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وربما يتم إضافة مسؤول ثالث للقائمة.

وكان مصدر مطلع قد قال لوكالة كيودو اليابانية أمس السبت أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يدرس استبدال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو وسط اتهامات بعدم الإبلاغ عن أموال سياسية حصل عليها من الفصيل الذي ينتمي إليه بالحزب الديمقراطي الليبرالي.

وتردد أن ماتسونو لم يبلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية عن أكثر من 10 ملايين ين (69 ألف دولار) من الدخل الذي حصل عليه عبر حفلات جمع الأموال التي كان يقيمها فصيله، وهو أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وقال نيشيورا، الذي تحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأحد خلال زيارة لمحافظة إيباراكي، إنه يتحقق بالنسبة لأمواله "وسوف يوضح الأمور في الوقت الملائم".

ولم يعلق الوزير على التقارير التي تفيد بأنه سوف يتم إقالته.

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