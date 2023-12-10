الجيش الروسي يعلن مقتل 60 جندياً أوكرانياً في منطقة خيرسون خلال 24 ساعة

المصدر: د ب ا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 60 جنديا وأسرت جنديين في منطقة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، "في اتجاه خيرسون، تكبدت أوكرانيا خسائر بلغت 40 جنديا وثلاث مركبات جراء الأضرار الناجمة عن القوة النارية المشتركة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكر البيان "ألحق الجيش الروسي، بدعم من المدفعية والطيران، أضرارا في جانب العدو في منطقة خيرسون قرب مستوطنة جافريلوفكا".

وأضاف البيان أن "خسائر العدو بلغت نحو 60 جنديا ومركبتين ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "فوزديكا"، فضلا عن استسلام جنديين أوكرانيين".

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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