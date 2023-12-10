نتانياهو يعرب لبوتين عن استيائه من تصويت روسيا في الأمم المتحدة

المصدر: ا ف ب

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن "استيائه" من تصويت موسكو لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة وفق ما أعلن مكتبه.

وقال نتانياهو في بيان إنه تحدث إلى بوتين الأحد و"أعرب عن استيائه من المواقف التي أعرب عنها الممثلون الروس ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل".

واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

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