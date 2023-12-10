استطلاع: غالبية الأمريكيين لا يريدون بايدن و ترامب في انتخابات 2024.. ما هي الخيارات الأخرى؟

المصدر: البيان

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أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يريدون تكرار السباق الرئاسي بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024، إلا أن خبراء استبعدوا أي بديل عن هذا السيناريو "الحتمي"، أي ترشح بايدن وترامب.

يواصل الناخبون على الأرض وفي استطلاعات الرأي قول "لا" لمباراة العودة المحتملة بين الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقاً لاستطلاع أجرته جامعة مونماوث فقد أيد فقط 32% من جميع الناخبين ترشيح بايدن، و37% من جميع الناخبين مؤيدون لتشريح ترامب عن الحزب الجمهوري.

وقالت كارلي كوبرمان، الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية واستطلاعات الرأي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الناخبون غير راضين عن كلا المرشحين. أغلبية الناخبين في الجانبين يريدون خيارات أخرى".

على الرغم من الرغبة في البدائل، تقول كوبرمان: "بقدر ما لا يريد الناس ذلك، أعتقد أنه سيكون من غير المرجح أن يحدث سيناريو آخر".

ويبدو أن الناخبين على الأرض لا يريدون تكرار اختيارات انتخابات 2020 أيضًا.

يقول نيت بلاكفورد من ويست سايد بولاية أيوا، إنه على الرغم من اعتقاده أن ترامب سيكون قادرًا على دفع البلاد إلى الأمام، لكنه يعتقد أن ترامب سيخسر الانتخابات.

ويتفق معه جريج، وهو جمهوري من سيوكس سيتي بولاية أيوا، قائلاً إن اسم ترامب على ورقة الاقتراع لا يضر إلا بالحزب الجمهوري، وعبر عن اعتقاده أن أي مرشح جمهوري لا يكون اسمه ترامب سيتفوق على بايدن بفارق كبير.

بدوره، يقول دانييل وينجارتن من ولاية أيوا، إن كلا من بايدن وترامب في وضع ضعيف للترشح للرئاسة. ويضيف: "ستكون خسارة كاملة للبلاد. ترامب يجلب الكثير من المشاكل ويجعل الأمر يتعلق بنفسه وليس بالسياسة.. ويبدو أن صحة بايدن وإدراكه موضع شك".

فلماذا يترك الناخبون أمام خيارين لا يبدو أنهم يريدونه؟

يقول نيل نيوهاوس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري والمؤسس المشارك لشركة استطلاعات رأي، إن ذلك بالنسبة لبايدن يرجع جزئيًا إلى السلطة التي تأتي مع شغل المنصب. وبالنسبة لترامب، يبدو أن ولاء بعض الناخبين الجمهوريين له لا يمكن أن تتزعزع.

وقال كوبرمان: "كان هناك توقع بأن شخصا ما سيظهر كمنافس أقوى، نظرا للسلبيات التي يعاني منها ترامب. لكن هذا لم يحدث. والآن نيكي هيلي هي الأحدث. نحن نراقب عن كثب. إنها تحصل على الكثير من المال، وتحظى بالكثير من الاهتمام. لكنني أعتقد أنها مقنعة لإقناع الناخبين بالتخلي عن ترامب".

وفي المنافسات المبدئية، يتفوق ترامب على بايدن في خمس من أصل ست ولايات حاسمة، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع سيينا الشهر الماضي.

وتقول ليندسي، من دي موين بولاية أيوا، إن رداءة نوعية المرشحين تدفعها وغيرها إلى التفكير في مرشح من خارج الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقالت ليندسي: "لا أعتقد أن معظم الأميركيين يريدون رؤية سباق العودة بين ترامب وبايدن". "ولكن إذا حدث ذلك، فهناك أشخاص آخرون على بطاقة الاقتراع. وأعتقد أن الكثير من الناس سيمارسون هذا الحق".

ويقول نيوهاوس إنه إذا أدت أي انتخابات إلى ظهور مرشح طرف ثالث، فستكون انتخابات عام 2024. "لديك عدد كبير من الناخبين الذين لا يريدون أيًا من هذين المرشحين. وهذا يعطي الفرصة لبعض مرشحي الطرف الثالث وبعض الجهود لإدخال شخص آخر في بطاقة الاقتراع كبديل لأي منهما.

وللتأكيد على مدى الاستياء بين الناخبين من احتمال إعادة المنافسة بين بايدن وترامب، أشار نيوهاوس إلى إحدى جلسات العصف الذهني التي أدارها مؤخرًا. "لقد سألنا: لمن ستصوت؟" وقال مدير الجلسة: "هناك مسدس على رأسك، والطلوب منك أن تحدد لمن ستصوت، ترامب أم بايدن؟ وأجابت إحدى النساء: أختار الرصاصة".

وقال نيوهاوس: "قد تكون هذه الانتخابات الأخيرة التي يخوض فيها هذا الجيل من المرشحين الانتخابات، وستكون الانتخابات التي نأمل أن نطوي فيها صفحة هذا الجيل من المرشحين".

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