تعاون أمريكي أوكراني في إنتاج الأسلحة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

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ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أول من أمس، بأن حكومتي الولايات المتحدة، وأوكرانيا، تعتزمان العمل معاً عن كثب، حول إنتاج أسلحة، لأغراض «دعم حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمن».

وأفاد بيان صحافي بأن واشنطن وكييف، وقعتا على بيان نوايا، بشأن «الإنتاج المشترك، وتبادل البيانات الفنية».

ووفق مراقبين، يتعين أن يغطي الاتفاق الأمريكي-الأوكراني، الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة الدفاع الجوي، والإصلاح، والصيانة، بالإضافة إلى إنتاج ذخائر.

فيما تأتي الصفقة نتيجة لمؤتمر عقد في واشنطن، الأسبوع الماضي، حضره أكثر من 300 ممثل عن قطاع الصناعة، وممثلين عن الحكومتين الأمريكية، والأوكرانية.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة، شكلت أيضاً فريقاً يضم وزارات الخارجية، والدفاع، والتجارة، لدعم الصناعة، والشركاء الآخرين، الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن الصفقات المحتملة، بالإضافة إلى متطلبات التصدير لصناعة الدفاع الأوكرانية.

وتزوّد واشنطن وشركاء في مجال الصناعة أوكرانيا ببيانات فنية لتحسين أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر غربية، حسب الوزارة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، أكبر دولة داعمة لأوكرانيا، حيث قدّمت مساعدات أمنية بأكثر من 40 مليار دولار لتمكينها من التصدي للقوات الروسية في الحرب القائمة منذ فبراير 2022.

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