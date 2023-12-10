حدث وتاريخ.. 10 ديسمبر 1902 افتتاح خزان سد أسوان في مصر، من تصميم المهندس البريطاني وليام ويلكوكس. 1948 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 1953 رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يتسلم جائزة نوبل في الأدب. 2020 الانتخابات العامة الغانية تُسفر عن فوز الرئيس نانا أكوفو أدو بفترة رئاسية ثانية. صورة التاريخ: 10 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1902 افتتاح خزان سد أسوان في مصر، من تصميم المهندس البريطاني وليام ويلكوكس. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App