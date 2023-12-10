حدث وتاريخ.. 10 ديسمبر

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التاريخ:
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1902 افتتاح خزان سد أسوان في مصر، من تصميم المهندس البريطاني وليام ويلكوكس.

 

 

 

 

 

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