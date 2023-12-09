حدث وتاريخ.. 09 ديسمبر 1949 صدور قرار الأمم المتحدة رقم 303 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم 1967 نيكولاي تشاوتشيسكو يصل إلى الحكم في رومانيا 1987 أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية 2017 رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على داعش وتحرير كافة الأراضي العراقية صورة التاريخ: 09 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1949 صدور قرار الأمم المتحدة رقم 303 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App