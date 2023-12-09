حدث وتاريخ.. 09 ديسمبر

صورة
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

1949 صدور قرار الأمم المتحدة رقم 303 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم

 

Email
↑ أعلى