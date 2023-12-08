دعوا الجثث تتكدس .. بوريس جونسون يرد على اتهامات خلال كوفيد-19

المصدر: د ب ا

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نفى رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، مزاعم بأنه استخدم عبارة "دعوا الجثث تتكدس عاليا"، خلال جائحة كوفيد-19.

ورفض جونسون مزاعم كبير مساعديه السابقين دومينيك كامينغز، وذلك في بيانه المؤلف من 233 صفحة، للجنة التحقيق في المملكة المتحدة بشأن كوفيد-19، والذي نشر بعد أن قدم أدلة شفهية أمس الخميس. ووصف جونسون المزاعم بأنها سخيفة، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال أمام لجنة التحقيق التي ترأستها السيدة هيذر هاليت: "أنا متهم- من قبل المصادر المعتادة- بالقول إنني أفضل ترك الجثث تتكدس عاليا"، بدلا من فرض إغلاق آخر.

وأضاف: "كما قلت بالفعل في التسجيل، لم اتفوه بذلك. ما يجعل ذلك سخيفا بشكل خاص هو أنني من المفترض أن أقوله في 31 أكتوبر 2020، بينما قرار الإغلاق قد تم اتخاذه بالفعل.

وكان كامينغز، الذي انتقد جونسون بشكل متكرر، قال إن رئيس الوزراء السابق يفضل ترك الجثث "تتكدس عاليا"، بدلا من ضرب الاقتصاد بمزيد من القيود، وهو ادعاء دعمه كبير المساعدين السابقين، إدوارد ليستر.

وكان جونسون، أقر بأنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التعامل مع تفشي جائحة كورونا، حيث اعتذر للضحايا أمس الأول الاربعاء، في مستهل استجوابه لمدة يومين، أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.

وقال جونسون إنه "بلا شك"، كان يتعين على حكومته أن تتصرف بشكل مختلف، ولكنه أصر على أنها قدمت "أفضل ما لديها" في ظل ظروف "صعبة للغاية".

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