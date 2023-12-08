اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي

المصدر: أ ف ب

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وُجّه الخميس اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي ومن شأنه أن يثير انتقادات المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت لائحة الاتهام أن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط" أتاح له تجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019.

وأضافت الوثيقة أنه "أنفق ملايين الدولارات" على حياة الترف "بدلا من دفع ضرائبه"، مُفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي.

وأنفق المحامي السابق ورجل الأعمال أمواله لتمويل تعاطيه المخدرات. كما أنفقها على السيارات والملابس الفاخرة بحسب لائحة الاتهام.

وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن نجل الرئيس، الملاحق أصلا بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكم مرتين العام المقبل، بينما يحاول والده الدفع باتجاه إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

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