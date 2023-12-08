روسيا ترفض اتهامات بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية

المصدر: لندن - وكالات

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أفادت السفارة الروسية في لندن، أمس، في تعليق على الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى موسكو بشأن التدخل «المزعوم» في الشؤون الداخلية البريطانية، بأنه في غياب أدلة ملموسة، لا يوجد أدنى سبب للوثوق في مثل هكذا ادعاءات، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

جاء في تعليق السفارة: «رداً على ذلك (الاتهامات)، ذكرنا أنه في غياب أدلة ملموسة، ليس لدينا أدنى سبب للوثوق في هذه الادعاءات، وذكرنا أنه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عرضت روسيا، مراراً وتكراراً، أنه على لندن إقامة حوار مهني بخصوص الحوادث المثيرة للقلق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع ذلك، رفض الجانب البريطاني مقترحاتنا في كل مرة».

وقالت لندن، إن أجهزة الاستخبارات الروسية، قامت بمحاولات متكررة، لشن هجمات إلكترونية، استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى، وشركات مهمة، من أجل الحصول على معلومات، واستخدامها «للتدخل في السياسة، والعمليات الديمقراطية في بريطانيا».

ووفق وزارة الخارجية البريطانية، فإن «بعض الهجمات أدت إلى تسريب وثائق، لكن محاولات التدخل لم تكن ناجحة».

علاوة على ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على اثنين من الروس، بالقول أنهما مرتبطان بمجموعة «كاليستو»، المسؤولة عن تنفيذ هجمات إلكترونية، فيما تم إدراج أحدهما على قائمة العقوبات، بصفته ضابط مخابرات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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