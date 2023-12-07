ترامب يطعن على حكم رفض ادعاءه الحصانة من الملاحقة الجنائية

المصدر: أ ب، أ ف ب

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كشفت مستندات محكمة قُدّمت اليوم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعن على حكم يرفض ادعاءه الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب جهوده لإبطال انتخابات 2020.

وقدَّم محامون عن المرشح الرئاسي صاحب الحظ الأوفر للجمهوريين في انتخابات 2024 إشعاراً بالطعن يشير إلى أنهم سيتحدون قرار القاضية تانيا شوتكان الذي يرفض محاولة ترامب بإخراج القضية عن مسارها إلى المحاكمة في واشنطن العاصمة في مارس.

وأكد محامون عن ترامب أنه لا يمكن أن يواجه تهماً جنائية؛ لأن الأفعال التي نُشرت في مذكرة الاتهام تقع ضمن اختصاصات واجباته بصفته رئيساً.

وحضر الرئيس الأمريكي السابق إلى محكمة في نيويورك، اليوم، تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقداً مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة.

ويُتهم ترامب واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

وقبل الجلسة، وجَّه ترامب انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن «القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ».

وخلال جلسات المحاكمة، وصف ترامب القاضي المكلف القضية آرثر إنغورون بأنه «مجنون وغير متوازن»، وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة، معتبراً أنها «فاسدة» و«عنصرية».

وقال للصحافيين: «هذه مطاردة شعواء ومحاكمة فاسدة جداً».

وفي القاعة، كان ترامب يقلّب أوراقاً بينما كان فريقه القانوني يستجوب أحد الشهود، أستاذ المحاسبة إيلي بارتوف الذي قدّم أدلة داعمة لقضية ترامب.

ويواجه ترامب أيضاً اتهامات فدرالية بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما وُجّهت إليه اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

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