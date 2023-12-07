سيشل تعلن حال الطوارئ بعد انفجار وسط فيضانات مدمرة

المصدر: ا ب

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أعلنت مؤسسة الرئاسة في جزيرة سيشل حال الطوارئ، يوم الخميس، بعد وقوع انفجار ضخم داخل مستودع متفجرات، ما تسبب في "أضرار جسيمة" بمنطقة صناعية تشهد أيضا فيضانات عارمة عقب هطول أمطار غزيرة.

وقع الانفجار مساء الأربعاء بمنطقة بروفيدنس في جزيرة ماهي، أكبر جزر سيشيل، وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وقالت الرئاسة في بيان "نطلب من جميع السكان التزام منازلهم. سنغلق جميع المدارس، ولن نسمح إلا للعاملين في الخدمات الأساسية والمسافرين بحرية الحركة".

وأضاف البيان أن خدمات الطوارئ متاحة في المنطقة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الانفجار.

تعرض معظم مناطق شرق أفريقيا لهطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة في عدة دول، من بينها الصومال وتنزانيا.

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