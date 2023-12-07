مصرع مسلّح أطلق النار على 3 أشخاص بحرم جامعة أمريكية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلّحاً أطلق النار داخل حرم جامعة أمريكية، أمس، وأصاب ثلاثة أشخاص قبل أن يلقى مصرعه.

ولم ترشح معلومات على الفور عن حالة الضحايا الثلاث بعد الحادثة التي وقعت داخل جامعة نيفادا في لاس فيغاس، وتعدّ الأحدث في بلد ينتشر فيه اقتناء السلاح وحوادث إطلاق النار.

وقال الشريف كيفن مكماهيل، من شرطة مدينة لاس فيغاس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ «التهديد للمجتمع انتهى».

وأضاف: «المشتبه به مات. نعلم الآن أنّ هناك ثلاث ضحايا، لكنّ عدد الإصابات غير معروف. وهذا العدد قد يتغيّر».

وقالت الشرطة إنّها استجابت لمكالمات قرابة منتصف النهار (20,00 ت غ)، مشيرة ًإلى أن عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به في الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.

وبعد ساعتين من الحادث، واصلت الجامعة التي تقع على بُعد مسافة قصيرة من منطقة لاس فيغاس حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.

وكانت لاس فيغاس مسرحاً لأحد أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية على الإطلاق في الولايات المتحدة عندما أطلق مسلح النار خلال مهرجان موسيقي عام 2017 وقتل 60 شخصاً.

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفقاً لمنظمة «أرشيف العنف المسلح» غير حكومية التي تعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.

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