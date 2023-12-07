حدث وتاريخ ..7 ديسمبر 1877 توماس إديسون يخترع فونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة. 2022 عزل رئيس البيرو بيدرو كاستيو إثر محاولته حلّ البرلمان 2011 المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصدّق الدستور المؤقت الذي يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد. 2004 حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 07 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App