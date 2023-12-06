استطلاع: التسوية النووية في بيونغيانغ شرط لتوحيد الكوريتين

المصدر: سيئول - وكالات

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كشف استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه أمس، عن أن أكثر من 6 لكل 10 طلاب في الجامعات الكورية الجنوبية (60 %)، يرون أن حل القضية النووية لكوريا الشمالية، ضروري لتحقيق إعادة توحيد شطري شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

أجرت الاستطلاع وزارة الخارجية في سيئول، بالتعاون مع جامعة «تشونغ آنغ»، ومعهد «هيونداي» للأبحاث، وشمل 500 من الطلاب الجامعيين، وطلبة الدراسات العليا، خلال الفترة من 8 إلى 21 أكتوبر الماضي.

وأعرب 63.2 % من المشاركين عن رأيهم، أن حل المسألة النووية لكوريا الشمالية شرط مسبق لإعادة توحيد الكوريتين. وأوضح الاستطلاع أن 18.6 % من المشاركين، يرون أن توحيد الكوريتين شرط مسبق لحل قضية بيونغيانغ النووية.

فيما قال 28.2 % إن «نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية» هو الشرط «الأكثر ضرورة» لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، يليه «التحسن في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية» بنسبة 9.4 % (هناك هامش خطأ يزيد أو ينقص بواقع 4.38 نقاط مئوية، وبمستوى ثقة 95 %، وفق جهة إصدار الاستطلاع).

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأنها ستوسع أنشطتها المتعلقة بمساعي توحيد شبه الجزيرة الكورية، في ضوء نتائج الاستطلاع، كما ستواصل البحث عن طرق لجذب مشاركة الشباب.

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