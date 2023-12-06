حدث وتاريخ ..06 ديسمبر

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المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:
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1917إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.

 

 

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