حدث وتاريخ ..06 ديسمبر 1917إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917. 1877 صدور العدد الأول من «صحيفة واشنطن بوست» الأمريكية. 1956القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للعنصرية. 1990 وفاة تونكو عبد الرحمن، رئيس وزراء ماليزيا. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 06 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1917إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App