رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: المعاناة لا تحتمل

المصدر: غزة، جنيف - وكالات

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قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، لدى وصولها إلى قطاع غزة، أمس الاثنين، إن معاناة المواطنين في القطاع «لا تحتمل».

وأكدت سبولياريتش عبر منصة «اكس»، «من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة، ومع وجود حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حالياً».

وقالت سبولياريتش في بيان إن الهدنة الأسبوع الماضي قدمت «درجة صغيرة من الراحة الإنسانية، ولمحة إيجابية للإنسانية عززت الآمال في جميع أنحاء العالم في إمكانية إيجاد طريق لتخفيف المعاناة». وأكدت أن الهدف من زيارتها هو «تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني اليائس».

ودعت سبولياريتش لحماية ومساعدة المدنيين في غزة. وطالبت «بالسماح بتدفق منتظم وبدون عوائق للمساعدات إلى غزة». كما كررت سبولياريتش دعوتها بالإفراج عن مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

في الأثناء أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أمس، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة، وهو ما أكده المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة. وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضواً في مجلس إدارة المنظمة. وقال خريشة إن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة لكنه سيتناول أيضاً الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية.

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