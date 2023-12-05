الصين وبيلاروسيا نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي

المصدر: بكين، مينسك - وكالات

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أبدت الصين، أمس، استعدادها نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع بيلاروسيا، بهدف «خلق مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية». جاء ذلك، على لسان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في بكين، أمس.

حرص واستعداد

وأكد شي لنظيره لوكاشينكو، حرص الصين، واستعدادها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا، منوّهاً بأحدث نتائج التعاون البنّاء في إطار «مبادرة الحزام والطريق».

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن شي التقى لوكاشينكو، دون أن تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الصينية بكين.

ونقلت وكالة أنباء «بيلتا»، عن شي القول إن «الجانب الصيني مستعد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء البيلاروسيين لخلق مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية»، حسبما ذكرت «تاس».

وأكد شي أن الصين تعتبر الحفاظ على الاستقرار والتنمية طويلة الأجل أمراً مهماً للغاية. وقال: «قطعنا خطوات كبيرة في هذا العمل. وفي عالم اليوم، تحدث تغييرات هائلة، كما تظهر مخاطر وتحديات جديدة، والكثير مما يحدث غير متوقع بالنسبة لنا».

وأضاف، إن الصين وبيلاروسيا، تتوصلان إلى اتفاقات جديدة في كل مرحلة.

اتفاقات مهمة

ووجه شي حديثه إلى لوكاشينكو، قائلاً: «صديقي العزيز، أنا سعيد للغاية لمقابلتك مرة أخرى. لقد توصلنا إلى اتفاقات مهمة لصالح تنمية العلاقات الديناميكية بين الصين وبيلاروسيا، خلال زيارتك الرسمية إلى الصين أواخر فبراير وأوائل مارس 2023».

واستطرد: «في كل مرحلة، نتوصل إلى اتفاقات جديدة. وعلى مدار العام، تعززت الثقة المتبادلة في السياسة والتعاون الدولي. وقد تجلت أحدث نتائج التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق».

شريك موثوق

بينما أكد لوكاشينكو لشي، أن بلاده «كانت، وستبقى شريكاً موثوقاً به للصين»، بحسب بيان صدر عن مكتب لوكاشنكو. وقال: «قررنا منذ فترة طويلة أن نتعاون (..) ونكون أصدقاء للصين»، منوّهاً بأن «هذه الصداقة تعود إلى أكثر من 30 عاماً، ولم تبتعد أبداً عن هذا الطريق».

فيما لم تشر الرئاسة البيلاروسية إلى الحرب في أوكرانيا ضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة.

في وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية، نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، أنه من المقرر أن يزور لوكاشينكو الصين يومي 3 و4 ديسمبر الجاري للقاء شي، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وبحسب المنشور، يتضمن جدول الأعمال للزعيمين: الصيني والبيلاروسي، قضايا التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعاون الدولي. كما تتضمن الزيارة عدداً من الفعاليات الاجتماعية والإنسانية.

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