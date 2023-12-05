حدث وتاريخ.. 05 ديسمبر 2014 «ناسا» تعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لمركبة أوريون الفضائية لحمل الرواد إلى ما بعد المدار الأرضي المنخفض. 1996 الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية كأول امرأة تتولى المنصب في البلاد. 1952 اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد على يد عصابة «اليد الحمراء». 1492 كريستوفر كولومبوس أول أوروبي يصل إلى جزيرة هيسبانيولا (هايتي الآن وجمهورية الدومينيكان). صورة التاريخ: 05 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App