المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم نهزم حماس في شمال غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الاسرائيلية جوناثان كونريكوس أنه مع استمرار تقدم القوات البرية الاسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.

وقال كونريكوس لشبكة " سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين "لم نهزمهم كليا عسكريا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدما جيدا".

وأوضح" لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتا".

وأضاف "أنها عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري" حسب قوله.

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