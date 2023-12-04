إسرائيل: بدء العمليات البرية جنوبي قطاع غزة.. ولن تكون أقل قوة

المصدر: خان يونس - وكالات

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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس، أن الجيش بدأ عملياته البرية جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار العمليات في الجزء الشمالي.

وفي حديثه أمام الجنود في «فرقة غزة»، قال هاليفي: «بدأنا التحرك نفسه جنوبي قطاع غزة»، في إشارة إلى العمليات البرية.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عنه القول، إن العمليات البرية في الجنوب «لن تكون أقل قوة من العمليات في شمال غزة، ولن تكون لها نتائج أقل. سيواجه قادة «حماس» الجيش الإسرائيلي في كل مكان».

وأوضح هاليفي: «لدينا الإمكانات للقيام بذلك على أكمل وجه، وكما فعلنا ذلك بقوة ودقة في شمال قطاع غزة، فإننا نفعل ذلك الآن في الجنوب، ونواصل العمل أيضاً لتعميق الإنجازات في شمال قطاع غزة». فيما أمر الجيش الإسرائيلي، إخلاء المزيد من المناطق داخل مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة، وضواحيها، أعقب ذلك، قصفاً عنيفاً، ليحوّل هجومه البري إلى النصف الجنوبي من القطاع، مرجّحاً أن قادة حركة «حماس» هناك.

ووسع الجيش الإسرائيلي، أوامر الإخلاء في خان يونس وما حولها، وطلب من سكان خمس مناطق وأحياء، على الأقل، المغادرة.

وأفاد سكان بأن الجيش أمطرهم بمنشورات تطلب منهم التوجه جنوباً إلى رفح أو إلى منطقة ساحلية في الجنوب الغربي. جاء في المنشورات: «مدينة خان يونس منطقة قتال خطيرة».

يتكدس الكثير من السكان (2.3 مليون نسمة) في الجنوب، بعدما أجبرت إسرائيل المدنيين بمغادرة الشمال خلال الأيام الأولى من «حرب غزة». وقال فلسطينيون في غزة، إنهم لم يعد لديهم أماكن للذهاب إليها، فقطاع غزة المتاخم لإسرائيل، ومصر مغلق.

وقبل صدور تعليمات الإخلاء، الأخيرة، قال مراقبو الأمم المتحدة، إن المناطق التي صدرت بشأنها توجيهات بالإخلاء، تشكل نحو ربع مساحة المنطقة. بينما ذكر تقرير أممي، أن هذه المناطق، كانت موطناً لنحو 800 ألف شخص قبل الحرب. وقالت مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، جولييت توما، إن نحو 958 ألف نازح موجودون في 99 منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوبي القطاع. فيما حثّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إنهاء الحرب، قائلاً، إن معاناة المدنيين «أشد من أن تحتمل».

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن طائراته المقاتلة، وطائرات «هليكوبتر»، «قصفت أهدافاً في قطاع غزة، بما في ذلك ممرات أنفاق، ومراكز قيادة، ومرافق تخزين أسلحة» خلال الليل، بينما قتلت طائرة مسيّرة خمسة من عناصر «حماس».

خان يونس ورفح

من المرتقب، أن يركز الهجوم الجنوبي على خان يونس، ثاني أهم مركز حضري في قطاع غزة، ومسقط رأس قادة بارزين في «حماس»، هم زعيم الحركة، يحيى السنوار، ومحمد الضيف؛ إذ تعتقد إسرائيل أن السنوار يدير العمليات العسكرية للحركة مع رئيس الذراع العسكري، الضيف، وعدد قليل من كبار القادة الآخرين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال». كما سيركز على رفح في أقصى جنوب القطاع، على الحدود مع مصر. وصرح أحد المطلعين على خطط الحرب الإسرائيلية، إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر، وأنفاق التهريب تحت الأرض، هي «قناة الأكسجين الرئيسة لإعادة بناء قدرات حماس العسكرية».

على الأرض، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، إلى 15523، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إن الطواقم الطبية انتشلت في الساعات الأخيرة 316 قتيلاً، و664 جريحاً، بفعل هجمات إسرائيل، بينما لا يزال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض. وذكر القدرة أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 41316 مصاباً، متهماً الجيش الإسرائيلي بـ«استهداف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء، والادعاء كذباً وجود مناطق آمنة».

تحذير جديد

أما في الشمال، تجددت الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ووجّه تحذيراً جديداً، إذ هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بمهاجمة الحي بـ«قوة نارية كبيرة».

وقال في بيان مقتضب نشره على «إكس»: إن «البلاغ موجّه لقادة كتيبة الشجاعية في «حماس»، محذراً من كون هذا الإشعار هو الأخير. وأكد أن جميع قادة «حماس» في الحي، الذي كان تعرض أول من أمس، لغارات عنيفة.

بالأرقام، قصف الجيش الإسرائيلي، أكثر من 50 عمارة سكنية، ومنزلاً في الشجاعية، إضافة إلى مناطق أخرى في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتل 700 على الأقل، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي في غزة.

800 فتحة نفق

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، كشف قواته، منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة، نهاية أكتوبر الماضي، عن أكثر من 800 فتحة نفق، تحت أرضية تابعة لـ«حماس». وقال الجيش، في بيان، إنه تم تدمير نحو 500 نفق بأساليب عملياتية مختلفة، بما في ذلك التفجير، والسد، إضافة إلى تدمير كيلومترات عديدة من مسارات الأنفاق.

في الغضون، أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، عصر أمس، قتل 8 جنود في الجيش الإسرائيلي على أطراف خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال بلاغ عسكري صدر عن «القسام»، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة من 8 جنود، بعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من (نقطة الصفر) شمال شرقي مدينة خان يونس.

في بلاغ آخر، أعلنت «كتائب القسام» تفجير مقاتليها فتحة نفق أرضي بمجموعة من الجنود شرق بلدة بيت لاهيا «بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية، والرعدية، واستدراج القوة إلى عين النفق».

وصباحاً، أعلنت «كتائب القسام» أن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك جنوب مدينة غزة.

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