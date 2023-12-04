04 ديسمبر.. حدث وتاريخ 1918 الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى. 1990 الزعيم التشادي إدريس ديبي يعلن نفسه رئيساً مؤقتاً بعد إقالة الرئيس حسين حبري. 2017 مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد مقاتلين من الحوثيين. 2021 ثوران بركان سيمرو في جزيرة جاوة في إندونيسيا مسبباً مقتل أكثر من 34 شخصًا وإصابة 169 آخرين. صورة التاريخ: 04 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App