إسرائيل تكشف عن عدد الغارات الجوية على غزة منذ بدء الحرب

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه نفذ حوالي 10 آلاف غارة جوية على أهداف في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.

وأضاف الجيش الأحد أن الأهداف في قطاع غزة شملت مراكز قيادة، وأنفاق ومستودعات أسلحة تابعة للمنظمات الفلسطينية.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط، قال الجيش إنه هاجم أكثر من 15 ألف هدف في القطاع الساحلى منذ بداية الحرب.

وتقول تقارير إسرائيلية إن نحو 10 آلاف صاروخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة منذ بداية الحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز