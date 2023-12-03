زلزال قوي يضرب الفلبين .. وتحذير من «تسونامي» مدمر

المصدر: مانيلا - وكالات

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ضرب زلزال، بلغت قوته الأولية 7.6 درجات على مقياس ريختر، أمس، قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية. وأصدرت السلطات المحلية في العاصمة مانيلا، تحذيراً من وقوع تسونامي.

وقع الزلزال الساعة 10:37 مساءً (بالتوقيت المحلي)، وبلغ عمقه 32 كيلومتراً. بينما لم ترد تقارير بعد حول وقوع خسائر بشرية، أو مادية. وحذرت السلطات الفلبينية من «تسونامي مدمر»، وحضت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية. ودون المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على «إكس»: «توقعات بتسونامي مدمر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديداً لحياة» السكان.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناءً على قوة وموقع الزلزال، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين، وإندونيسيا، وبالاو، وماليزيا.

وأعطت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة مبدئية للزلزال بلغت 7.6 درجات، بينما قالت الهيئة الفلبينية المسؤولة عن الزلازل إن قوته بلغت 6.9 درجات.

وقال المسؤول في المعهد الفلبيني لعلوم الزلازل والبراكين، تيريسيتو باكولكول، لوكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، إن وكالته نصحت السكان على طول سواحل مقاطعتي سوريغاو ديل سور، الجنوبية، ودافاو، الشرقية، بالانتقال فوراً إلى أراضٍ مرتفعة.

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