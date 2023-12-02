بعد زلزال قوي.. هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات تضرب الفلبين

المصدر: أ ف ب

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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات ضربت جنوبي الفلبين، بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة أدى إلى إصدار إنذار من تسونامي ودفع السكان إلى النزوح.

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة مينداناو الجنوبية بعد الزلزال بقوة 7,6 درجات الذي وقع في وقت متأخر اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، عبر «إكس»: «توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديداً لحياة السكان».

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر، داعياً السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال إلى إخلاء مناطقهم فوراً والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وتشهد الفلبين هزات أرضية يومياً، خصوصاً أن الأرخبيل يقع على حزام النار، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.

وغالباً ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحياناً تقع من دون سابق إنذار، لأسباب أبرزها عدم توافر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.

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