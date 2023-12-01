125 ألف جندي خلال 6 أشهر .. روسيا تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125 ألف جندي، و16 ألف قطعة سلاح.

وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية، عبر تقنية الفيديو: "خلال ستة أشهر مما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "مجموعات من القوات الروسية تلحق أضرارا نارية فعالة وقوية بالقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لذلك، انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير".

وأشار شويغو إلى أن التعبئة الكاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع.

وتابع: "هذه الأعمال اليائسة لم تؤد إلا إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال وزير الدفاع الروسي: "سنواصل إجراء الدفاع وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".

ويتعذر التحقق من بيانات طرفي الصراع من مصدر مستقل.

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