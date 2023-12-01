إسرائيل وحماس تتبادلان اللوم بشأن انتهاء وقف إطلاق النار مع استئناف القتال

المصدر: ا ب

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استأنفت إسرائيل القتال في غزة بعد دقائق من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، واتهمت حماس بانتهاك الهدنة، فيما تلقي حماس باللوم على إسرائيل قائلة إنها رفضت عروضا بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

قالت قطر اليوم الجمعة إن الجهود مستمرة لتجديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأعربت عن "أسفها العميق" لاستئناف القصف الإسرائيلي.

تم إطلاق سراح ما مجموعه 83 إسرائيليا، بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، خلال الهدنة، ويبدو أن معظمهم في صحة جيدة ولكنهم مهتزون، كما تم إطلاق سراح 24 رهينة آخرين - 23 تايلانديًا وفلبينيًا واحدًا - بينهم عدة رجال. تقول إسرائيل إن نحو 125 رجلاً ما زالوا محتجزين كرهائن.

كان معظم الفلسطينيين الـ 240 الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن بموجب وقف إطلاق النار من المراهقين المتهمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

انتهى الاتفاق بعد أسبوع وتمديدات متعددة، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة. أدت أسابيع من القصف الإسرائيلي والحملة البرية إلى نزوح أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى أزمة إنسانية.

قُتل أكثر من 13300 فلسطيني - ثلثاهم تقريبًا من النساء والقاصرين - وفقًا لوزارة الصحة في غزة، فيما قُتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم خلال هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

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