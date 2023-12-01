«الطاقة الذرية»: المنشآت النووية الأوكرانية معرّضة للخطر

المصدر: فيينا - د.ب.أ

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حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن جميع المنشآت النووية الأوكرانية معرّضة للخطر، حيث أبلغ خبراء الوكالة عن نشاط عسكري، بالقرب من محطة للطاقة النووية غربي أوكرانيا، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء، عن مدير عام الوكالة، رافاييل غروسي، أمس.

وأوضح غروسي أن فريقاً تابعاً لـ«الطاقة الذرية»، يراقب الوضع في محطة «خميلنيتسكي» للطاقة النووية، أبلغ عن سماع انفجارات قريبة لأكثر من 20 دقيقة ليلاً.

وأضاف غروسي أنه في حين أن الكثير من اهتمام العالم يتركز على المخاطر الحقيقية للغاية التي تواجه محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، فإن حدث الليلة الماضية، بمثابة تذكير بأنه يجب ألا ننسى المواقع النووية الأخرى في أوكرانيا، التي من المحتمل أيضاً أن تتعرض لهجمات صاروخية وغيرها.

وتابع: «لا تزال جميع المنشآت النووية الأوكرانية معرضة للخطر، إما بشكل مباشر إذا أصيبت بصاروخ أو بشكل غير مباشر إذا تعطلت إمدادات الطاقة خارج الموقع. ولا يزال وضع الأمان والأمن النوويين محفوفاً بالمخاطر في جميع أنحاء أوكرانيا».

ويرصد مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في إنيرهودار، التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية منذ العام الماضي، حيث تقبع المحطة النووية في منطقة متنازع عليها بين موسكو وكييف، على مقربة من خط المواجهة بين الجيشين الروسي، والأوكراني، فيما تم إغلاق المفاعلات في المحطة منذ سبتمبر 2022.

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