بلينكن: الهدنة تؤتي ثمارها ونأمل باستمرارها

المصدر: رام الله - وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تؤتي ثمارها، في ظل إطلاق سراح الأسرى في القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية، وعبّر عن أمله في استمرارها.

وقال لصحافيين، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، في تل أبيب، «العملية تؤتي ثمارها، وهي مهمة، ونأمل في استمرارها»، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».

وأضاف بلينكن: «الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة، في حقها في الدفاع عن نفسها، وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجدداً»، في إشارة إلى اقتحام «حماس» لغلاف غزة، الذي تسبب في اندلاع الحرب.

وقال: «أسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين (الأسرى) المحررين في غزة». وأضاف «وقف القتال أثبت نجاحاً في تأمين تحرير (الأسرى)، وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر».

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة، حال استؤنف القتال.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن «شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية، وحماية المدنيين جنوبي القطاع، قبل أي عملية عسكرية هناك». وأضاف ميلر، إن بلينكن «حض إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين».

وشدد على ضرورة تهدئة التوتر في الضفة الغربية، وكذلك على ضرورة إسرائيل اتخاذ خطوات فورية، لمحاسبة المستوطنين، المتطرفين، على أعمال العنف في الضفة الغربية.

كما وصل بلينكن إلى رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. ووصل بلينكن إلى مقر السلطة الفلسطينية، عبر مركبة مصفحة، وذلك بعد وقت قصير من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس.

وطالب عباس، خلال لقائه بلينكن، بضرورة وقف إطلاق النار، وإلزام حكومة إسرائيل، بالوقف الفوري للإجراءات، والانتهاكات، بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه بلينكن ملفاً كاملاً عن جرائم إسرائيل في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وفي خضم الزيارة، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتقليص منطقة القتال، وتوضيح الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون بحثاً عن الأمان، خلال أي عملية إسرائيلية في جنوبي قطاع غزة، لمنع تكرار ما حدث في شمالي القطاع، من سقوط عدد هائل من الضحايا.

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