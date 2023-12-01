إسبانيا: ما يحدث في غزة مرفوض

المصدر: مدريد - وكالات

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شكّك رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في احترام إسرائيل، القانون الدولي الإنساني، بالنظر إلى عدد من سقطوا من المدنيين، طوال فترة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أن «ما يحدث في غزة غير مقبول».

وأضاف سانشيز، خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني، أمس، «مع الصور التي نشاهدها، والأعداد المتزايدة من الأطفال، الذين (يسقطون)، لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني».

ودان سانشيز، في الوقت ذاته، اقتحام حركة «حماس» في السابع من أكتوبر، وأضاف: «على «حماس» أن تفرج عن جميع (الأسرى) دون شروط»، واعتبر أنه «من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية، وأن تستقر المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط». وتعهد سانشيز بعمل الحكومة الإسبانية، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس استدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب «التصريحات المشينة» التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. في وقت سابق، لوّح سانشيز باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين، دولة مستقلة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

حينها، استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي، سفير إسرائيل لدى مدريد للتشاور، على خلفية تصريحات سانشيز. وكتب كوهين، وقتها، على «إكس»: «بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، الذي كرر اتهاماته، التي لا أساس لها من الصحة، اتصلت بسفير إسرائيل لدى إسبانيا، وطلبت منه العودة للتشاور».

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