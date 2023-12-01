خارطة طريق صينية لمؤتمر سلام و«حل الدولتين»

المصدر: نيويورك - وكالات

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عرضت الصين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، في الأمم المتحدة، رؤيتها الشاملة لحل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، وتحقيق تسوية «عادلة، ودائمة» للقضية الفلسطينية، ودعت إلى وضع جدول زمني، وخارطة طريق، واقعيين، لـ«حل الدولتين».

جاء المقترح ضمن ورقة توضح موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

ولفتت الصين إلى أنه يتعين على مجلس الأمن (المؤلف من 15 عضواً)، تكثيف وساطاته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق «حل الدولتين»، وعقد مؤتمر سلام دولي.

وحضت المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن «وقف شامل لإطلاق النار» لإنهاء القتال، داعية أعضاءه إلى «الوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ووقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين».

ورفضت الصين التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وطالبت بالإفراج عن جميع المدنيين الأسرى بأسرع وقت ممكن.

وخلال ترؤس اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، مساء أول من أمس، في نيويورك، طالب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بـ«هدنة دائمة» في قطاع غزة، وحذّر من اتساع الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

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