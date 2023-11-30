إسرائيل تستدعي سفيرتها في مدريد للتشاور بعد تصريحات سانشيز بشأن غزة

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الخميس استدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب "التصريحات" المشينة التي أدلى بها رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر وزير الخارجية إيلي كوهين عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنه و"بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلي لدى إسبانيا مجددا إلى القدس للتشاور".

وكانت إسرائيل قد استدعت اليوم السفير الإسباني لتوبيخه بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس من إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لتوبيخه بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني في نفس اليوم الذي قتل فيه عناصر حماس إسرائيليين في القدس.

وقتل مسلحان من حماس ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات بالقدس خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الخميس.

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