أوروبا تدعم الجيش الصومالي ضد الإرهاب

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

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رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بالدعم الأوروبي، المالي، واللوجستي، للجيش الوطني، في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الفيدرالي الصومالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس: نرحب بتعهد الاتحاد الأوروبي، دعم الجيش الوطني، بمعدات عسكرية، ومليون يورو.

في سياق آخر، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الجارفة شرقي أفريقيا، لا سيما في الصومال وكينيا، لأكثر عن 200 شخص. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن حصيلة الوفيات في الصومال ارتفعت إلى 96، ونزح 746 ألف شخص من بلداتهم، وقراهم، وسط تقديرات أن مليوني شخص تضرروا في البلاد، جراء الفيضانات. كما أن الوضع متفاقم في كينيا المجاورة، وتحدث وزير الداخلية الكيني، ريموند أومولو، عن وفاة 120 شخصاً - على الأقل - خلال اجتماع بشأن الأزمات أول من أمس. علاوة على ذلك، قامت السلطات الكينية بإيواء أفراد من 90 ألف أسرة، في 120 مخيماً مؤقتاً، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن العدد الإجمالي للمتضررين.

جاءت الفيضانات الجارفة نتيجة لتواصل الأمطار الغزيرة، المرتبطة بظاهرة «إل نينيو» المناخية، التي عادة ما تكون نتيجة الاحتباس الحراري في المحيط الهادئ الاستوائي، في «انعكاس» الطقس، حيث تهطل أمطار غزيرة في المناطق الجافة، ويحل الجفاف في المناطق الغنية بالأمطار.

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