توتر في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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قالت مصادر مطلعة، أمس، إن الجيش الكوري الجنوبي، يدرس إعادة عمل مركز حراسة، منزوع السلاح، في الجبهة الشرقية.

وذلك رداً على جارتها كوريا الشمالية، التي أعادت بناء مركزها، ونشرها أسلحة في المنطقة منزوعة السلاح، الفاصلة بين الكوريتين.

وأوردت وكالة «يونهاب» للأنباء، أن الكوريتين قامتا بهدم 10 مراكز حراسة، لكل منهما، في المنطقة منزوعة السلاح، بعدما اتفقتا على خفض التوتر العسكري بينهما عام 2018، فيما تركت كل دولة مركزاً غير مسلح، بسبب القيمة التاريخية للمنطقة.

ووفق الاتفاق الثنائي، فإنه تم الحفاظ على مركز الحراسة في غوسونغ، على بعد 155 كيلومتراً شمال شرقي سيئول، بصفته تراثاً ثقافياً. علاوة على المراكز المهدمة، فإن لدى الكوريتين الشمالية، والجنوبية، 150، و50 مركزاً للحراسة في المنطقة منزوعة السلاح على الترتيب.

في سياق آخر، غرقت سفينة شحن، أمس، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية، بحسب ما ذكرت قوات خفر السواحل، التي قالت إنها تلقت تقريراً يفيد بأن السفينة المنكوبة (يبلغ وزنها 200 طن)، تغرق قبالة جزيرة جاجيو (422 كيلومتراً جنوب غربي سيئول)، لتفيد لاحقاً، بأن السفينة مغمورة بزاوية 45 درجة على جانبها الأيمن، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وصرح مسؤول في قوات خفر السواحل، طلب عدم الكشف عن هويته: نحن نفتش المنطقة، لدينا احتمال بأن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة قد تسللوا منها.

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