حدث وتاريخ .. 30 نوفمبر 1700 نشوب معركة نارفا في حرب الشمال العظمى بين الإمبراطورية السويدية وروسيا القيصرية. 1942 اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية. 2021 ساندرا ماسون تصبح أول رئيسة لجمهورية باربادوس بعد استقلالها عن التاج البريطاني. 1962 انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أميناً عاماً للأمم المتحدة. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 30 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1700 نشوب معركة نارفا في حرب الشمال العظمى بين الإمبراطورية السويدية وروسيا القيصرية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App