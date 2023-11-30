حدث وتاريخ .. 30 نوفمبر

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المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:
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1700 نشوب معركة نارفا في حرب الشمال العظمى بين الإمبراطورية السويدية وروسيا القيصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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