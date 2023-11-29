رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم حظر الهواتف الجوالة ورفع القيود على التبغ

المصدر: أ ب

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يعتزم رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد حظر استخدام الهواتف الجوالة في المدارس، وإلغاء القيود المفروضة على التبغ ضمن أجندته الطموحة لأول مائة يوم له في منصبه، والتي أعلن عنها يوم الأربعاء.

حدد كريستوفر لوكسون 49 إجراء قال إن حكومته المحافظة تعتزم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال لوكسون إن القانون الأول الذي يعتزم إقراره سيضيق نطاق سلطات البنك المركزي كي يركز فقط على الحد من التضخم.

سيسلب هذا الإجراء من البنك المركزي سلطة التعامل مع ارتفاع معدلات البطالة.

تتضمن إجراءات واردة في خطة المائة يوم الأولى إلغاء مبادرات للحكومة الليبرالية السابقة، والتي ظلت في السلطة ست سنوات.

تشمل الجهود الجديدة وضع خطة لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة، وقال لوكسون إن إجراءاته تهدف لتحسين الاقتصاد.

لكن بعض خطط لوكسون مثيرة للجدل ومن بينها إلغاء القيود المفروضة على التبغ، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة السابقة العام الماضي.

وقالت حكومة لوكسون إن إنهاء القيود المفروضة على التبغ - والتي لن تدخل حيز التنفيذ حتى العام المقبل - سيجلب المزيد من أموال الضرائب، رغم انه ليس مقايضة المال بالصحة.

وقال لوكسون "متمسكون بالوضع الراهن، سنواصل خفض معدلات التدخين في جميع أنحاء نيوزيلندا خلال إدارتنا للبلاد."

يقول منتقدون إن هذه الخطة انتكاسة للصحة العامة، وتشكل انتصارا لصناعة التبغ.

بينما تسببت مبادرتان تعليميتان - إحداهما تتطلب من المدارس تخصيص ساعة يوميا للقراءة والكتابة والرياضيات، والأخرى تحظر استخدام الهواتف الجوالة - في شعور بعض الناخبين بأن المدارس انحرفت عن مهمتها الأساسية.

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