حدث وتاريخ ..29 نوفمبر

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المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:
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 1830 اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.

 
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