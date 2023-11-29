حدث وتاريخ ..29 نوفمبر 1830 اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا. 1939 سلخ لواء الإسكندرون عن سوريا من قبل تركيا. 1781 بحارة سفينة العبيد «زونغ» يُغرِقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين. 2017 انتحار الجنرال سلوبودان برالياك في المحكمة أثناء استماعه لحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 29 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1830 اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App