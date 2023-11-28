ارتفاع حصيلة الفيضانات في كينيا إلى 120 قتيلاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء أن نحو 120 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت العديد من المناطق في كينيا، بعدما تحدثت حصيلة سابقة عن 76 ضحية.

وقال ريموند أومولو المسؤول الكبير في وزارة الداخلية في بيان إن أكثر من 89 الف اسرة لجأت إلى 112 مخيما.

وهطلت على كينيا واثيوبيا والصومال في الاسابيع الاخيرة امطار غزيرة مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، بعد واحدة من أسوأ موجات الجفاف المسجلة في هذه المنطقة من القرن الافريقي منذ 40 عاما.

وعقد الرئيس وليام روتو اجتماعا طارئا لحكومته الاثنين وتعهد إنفاق ملايين اليورو لمساعدة الضحايا.

وفي بيان صدر بعد اجتماع الأزمة، افادت الرئاسة الكينية عن مصرع 76 شخصا وتشريد أكثر من 35 الف اسرة.

وقالت الرئاسة الكينية إن "تساقط الامطار فوق معدلاتها الطبيعية جراء ظاهرة النينيو تسبب في فيضانات على نطاق واسع أدت للأسف إلى خسائر بشرية وتشريد أسر وتفشي الأوبئة وتدمير البنية التحتية والممتلكات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز