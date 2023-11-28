مقتل 11 عاملاً وإصابة 75 آخرين في سقوط مفاجئ لمصعد في جنوب أفريقيا

المصدر: أ ب

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لقى 11 عاملا حتفهم وأصيب 75 آخرون إثر سقوط مصعد بشكل مفاجئ أثناء نقل عمال إلى سطح منجم للبلاتين في جنوب أفريقيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمنجم يوم الثلاثاء.

وقع الحادث مساء الاثنين خلال انتهاء نوبة العمال بالمنجم الواقع في مدينة روستنبرغ شمالي البلاد.

نقلت سيارات إسعاف العمال المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقال نيكو مولر، الرئيس التنفيذي لشركة إمبالا بلاتينيوم هولدنغز (إمبلاتس)، في بيان "هذا أحلك يوم في تاريخ إمبلاتس. بدأنا التحقيق بالفعل في سبب سقوط المصعد."

جنوب أفريقيا أكبر منتج للبلاتين في العالم، وشهدت البلاد 49 حالة وفاة بسبب حوادث في قطاع التعدين عام 2022، بانخفاض عن عدد 74 المسجل في 2021.

انخفضت حالات الوفاة الناجمة عن حوادث التعدين في جنوب أفريقيا بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين، من نحو 300 قتيل في عام 2000، بحسب احصائيات حكومية.

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