بوتين يوقع قانون الميزانية الفيدرالية وقانون زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024

المصدر: د ب أ

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، قانون الميزانية الفيدرالية لعام 2024 وفترة التخطيط 2025-2026، وقانونا ينص على زيادة متوسط ​​المعاش التقاعدي لمتلقي معاش التأمين ومعاش الشيخوخة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) أن "رئيس الدولة وقع على القانون الاتحادي بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2024 ولفترة التخطيط لعامي 2025 و2026"، وفقا لقناة "آر تي عربية" الروسية.

وتمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2024 بمبلغ 065ر35 تريليون روبل، وفي عام 2025 - 552ر33 تريليون، وفي عام 2026 - 051ر34 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 66ر36 تريليون و382ر34 تريليون و587ر35 تريليون روبل على التوالي.

وخلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، من المقرر أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2024 سيكون 9ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2025 - 4ر0 %، وفي عام 2026 - 8ر0 %.

وفي الوقت نفسه، سيكون الحجم الإجمالي لمخصصات الميزانية للوفاء بالالتزامات التنظيمية العامة لعام 2024 حوالي 292ر1 تريليون روبل، ولعام 2025 -405ر1 تريليون، ولعام 2026 - 461ر1 تريليون روبل، والدعم المالي لتطوير نظام التقاعد - 7ر3 تريليون و55ر3 تريليون و48ر3 تريليون روبل على التوالي.

وستكون المصادر الرئيسية لتمويل العجز في الفترة 2024-2026 هي الاقتراض الداخلي الحكومي، وفي عام 2024 أيضا أموال من صندوق الرعاية الوطنية، وسيكون الحجم الإجمالي للاقتراض المحلي لتغطية عجز الميزانية في فترة الثلاث سنوات هذه حوالي 4 تريليون روبل سنويا.

ووقع بوتين قانونا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بنسبة 5ر18% ليصل إلى 19242 روبل، فضلا عن قانون تعليق ربط رواتب موظفي الخدمة المدنية، باستثناء القوات العسكرية والأمنية.

كما وقع الرئيس الروسي وثيقة بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وسيزيد متوسط ​​مبلغ تغطية المعاش التقاعدي لغير العاملين المستفيدين من معاش التأمين بمقدار 1572 روبلا ليصبح 22605 روبلات، وسيزيد مقدار تغطية المعاش التقاعدي للمستفيدين من غير العاملين من معاش تأمين الشيخوخة بمقدار 1631 روبلا ليصبح 23449 روبلا، واعتبارا من 1 يناير 2024، ستزيد معاشات تأمين الشيخوخة بنسبة 5ر7%.

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى أن هذا القرار سيستفيد منه أكثر من 32 مليون مواطن.

وقال: "تم بالفعل تضمين جميع الأموال اللازمة لدعم المتقاعدين في مشروع الميزانية الفيدرالية. وستبلغ نفقات الميزانية الإضافية لزيادة المعاشات التقاعدية في عام 2024 حوالي 234 مليار روبل".

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