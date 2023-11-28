زيلينسكي يخشى تحالف الشتاء مع الجيش الروسي

المصدر: عواصم - وكالات

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يشكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع الصعب الذي يواجهه جنوده على الخطوط الأمامية في مواجهة القوات الروسية، مع بداية الطقس الشتوي، حيث يخشى من تحالف الشتاء مع الروس. وتترافق هذه الشكوى مع تقدم روسي بالفعل في إحدى جبهات شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو الليلة قبل الفائتة: «الآن، عندما يصبح الأمر صعباً للغاية، في مثل هذه الظروف، يجب علينا جميعاً أن نكون ممتنين بشكل خاص لأولئك الذين يدافعون عن بلدنا، والذين ينفذون العمليات الهجومية الأوكرانية، والذين هم في مواقع قتالية، الذي يقومون بواجبات في المجموعات القتالية المتنقلة وفي جميع وحداتنا الأخرى التي تحمي أوكرانيا وحياة دولتنا واستقلالنا».

في الشتاء الماضي، شن الجيش الروسي ضربات جوية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد، بعدما شن الأوكرانيون هجوماً على جسر القرم. ويتوقع المسؤولون في كييف أن تلجأ روسيا لاستراتيجية مماثلة هذا الشتاء.

تقدم عسكري

وحققت القوات الروسية، أمس، مكاسب في الأراضي في القتال بالقرب من مدينة افدييفكا الصناعية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا. وقال مراقبون عسكريون أوكرانيون إن وحدات أوكرانية اضطرت للانسحاب جزئياً من جنوب شرق المدينة أثناء محاولة القوات الروسية تطويقها.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندري كوفاليوف للتلفزيون الوطني، إنّ «العدو يواصل شنّ هجمات حول أفدييفكا»، من دون إضافة ما إذا تم صد الهجمات أو لا. وذكرت قناة «ريبار» المقربة من الجيش الروسي والتي تحظى بمتابعة واسعة، أنّ الجنود الروس سيطروا على «منطقة صناعية جنوب غرب أفدييفكا».

من جهته، تحدّث معهد دراسات الحرب الذي يتخذ في الولايات المتحدة مقرّاً، عن «تقدّم مؤكد» للروس في شمال غرب وجنوب شرق أفدييفكا. وأضاف المعهد أن الأوكرانيين «واصلوا هجومهم المضاد» في المنطقة، من دون تحقيق «تقدّم معلن أو مؤكد».

وقال متحدث عسكري روسي، إن وحدات القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوماً شنته مجموعات هجومية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك.

وعلى الجبهة الجنوبية، أكد المتحدث باسم الجيش الأوكراني اندري كوفاليوف أنّ قوات كييف صامدة في بلدة روبوتيني. وأضاف أنّ الروس حاولوا «استعادة مواقعهم» لكنهم «لم ينجحوا».

وحول خيرسون، تُركز القوات الروسية «على الدفاع» وتحاول طرد الأوكرانيين من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، حيث تقول كييف إنها حصلت على مواقع، وفقاً لكوفاليوف. في خيرسون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مقاتلة من طراز «سو34» دمرت معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية وحيّدت أفراداً عسكريين.

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