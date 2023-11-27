بعد اتهامات معاداة السامية.. إيلون ماسك يزور إسرائيل

المصدر: أ ب

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قام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي تعرض لانتقادات حادة جراء اتهامات السماح بانتشار الأفكار المناهضة للسامية على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" بزيارة إسرائيل اليوم "الإثنين"، حيث قام بجولة في مستوطنة تعرضت لهجوم الشهر الماضي من قبل مقاتلي حركة حماس. وقام الملياردير الكندي الأصول ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجولة في مستوطنة كفار عزة، التي هاجمتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب تسجيل مصور نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن ماسك الذي ارتدى سترة واقية وتحرك برفقة كتيبة من عناصر الأمن، استخدم هاتفه الخلوي لالتقاط صور أو تسجيلات مصورة للدمار الناجم عن الهجوم.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي ماسك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وبيني غانتس، وزير الدفاع السابق الذي أصبح الآن جزءا من حكومة حرب خاصة.

وأحجم الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي عن تحديد ما إذا كان ماسك قد تلقى دعوة للزيارة أم أنه أتى بمفرده، كما لم تستجب شركة "إكس" التي كانت تعرف في السابق باسم "تويتر" لطلب تعقيب.

ونشر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، عبر موقع إكس في وقت سابق "الإثنين" نبأ عن صفقة أبرمتها وزارته مع شركة "ستارلينك" للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك.

وكتب قرعي "نتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة" دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.



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