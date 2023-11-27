الطيران الروسي يدمر معاقل للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية وحيدت أفرادا عسكريين في اتجاه خيرسون.

وقالت الوزارة، في بيان، "طواقم مقاتلات "سو-34" الروسية تقوم بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدها الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "خلال إحدى الطلعات، تم تدمير المعاقل والأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية".

وقال طيار "سو-34" إن الطواقم حصلت على إحداثيات الهدف، وقامت بإجراء الحسابات اللازمة، وقيمت تضاريس المنطقة، وطارت في مسار على ارتفاعات منخفضة للغاية، ثم قامت بالتسارع على مسافة قليلة قبل الوصول إلى الهدف، وألقت قنابلها ثم عادت إلى قاعدتها الجوية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف، بحسب سبوتنيك.

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