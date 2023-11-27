روسيا تبدأ في إنتاج الزوارق المسيرة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصنع "كينجيسيب" الروسي لبناء الآلات، اليوم الاثنين، عن البدء في إنتاج أول مجموعة من الزوارق المسيّرة في روسيا، حيث من المقرر أن يتم الإنتاج التسلسلي في عام 2024.

وقال مدير المصنع ميخائيل دانيلينكو، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد بدأنا بالفعل في إنتاجها. وقد تم تجميع أولى المحركات النفاثة المائية لمثل هذه السفن المسيّرة في موقع الإنتاج الخاص بنا".

وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم مجموعة الزوارق المسيرة الأولى إلى وزارة الدفاع بحلول نهاية عام 2023، واختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، موضحا أنه "وفي حالة تطبيق الاختبار الناجح خلال فترة التشغيل السريع، نخطط للانتقال إلى الإنتاج المتسلسل في عام 2024".

ويتخصص مصنع "كينجيسيب" في إنتاج القوارب للأجهزة الأمنية الروسية؛ للحرس الوطني الروسي، وجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الطوارئ وغيرها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز